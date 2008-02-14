Почато перші виплати вкладникам через «Укрпошту»

Харків. 14 лютого. УНІАН. Власники радянських ощадкнижок трьох районів Харківської області вже отримали гроші через «Укрпошту».

Як повідомляє сайт ОДА з посиланням на директора Харківської дирекції «Укрпошти» Ваграма ГУЛЯНА, є ще декілька десятків заяв від охочих отримати внески таким же чином.

Першими одержувачами в Харківській області стали мешканці – Дергачівського, Первомайського та Богодухівського районів. Виплати почали здійснюватися 13 лютого.

В.ГУЛЯН повідомив, що питання безпеки персоналу поштового зв`язку при доставці внесків відпрацьовані з ГУ МВС України в Харківській області.

Щоб листоноша приніс гроші додому, кожен вкладник складає розпорядження у відділенні Ощадбанку, завірене його працівником. Виплати через структурні відділення «Укрпошти» здійснюються в національній валюті.