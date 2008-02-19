Цьогорічний грип дає серйозне ускладнення

Харків. 19 лютого. УНІАН. Заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА констатує, що захворюваність на грип та ГРВІ в Україні зростає, хоча піку епідемії грипу та респіраторних інфекцій ще не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу у МОЗ України.

“Захворюваність найбільше зростає у віковій групі від 7 до 14 років. Це є основною причиною, чому обмежувальні заходи вводять саме у школах. Нині в Україні закрито понад 2 тисячі 400 шкіл, де понад 1 мільйон 800 тисяч учнів. А епідемічний поріг перевищено у Вінниці, Чернігові та Львові”, - повідомила Л.МУХАРСЬКА.

За її словами, в європейських країнах вже захворюваність знижується, тож на стабілізацію в Україні слід очікувати за тиждень-два.

У свою чергу директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ відзначив, що цього року в Україні циркулюють переважно віруси типу В. “Вони характеризуються повільним перебігом. Тому епідемічний процес цього року затягнувся. Видова структура епідемії у 2008 році - близько 40% вірус грипу типу В-Малайзія, який досі не виділяли. 55% припадає на вірус типу А-Соломонови Острови, який циркулював приховано. Тобто особливість цьогорічного епідемічного процесу - він більш розтягнутий, але активніший порівняно з минулим роком”, - повідомив А.ФРОЛОВ.

За його словами, інкубаційний період вірусу грипу від 3-4 годин до кількох діб. Вірус типу В відрізняється своїм “лагіднішим” ставленням до людини - він дає м’який перебіг інфекційного процесу, клінічні прояви менш виражені. Вірус типу А - більш агресивний, високопатогенний, має високу контагеозність та загрожує серйозними ускладненнями.

Керівник Управління материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ Володимир БОНДАРЕНКО підкреслив, що 50% усіх хворих на грип та ГРВІ - діти. “Особливе занепокоєння викликає той факт, що зростає кількість хворих дітей від 0 до 2 років. Це – той вік, коли імунний захист дуже слабкий”, - зауважив В.БОНДАРЕНКО. Він також звернув увагу на те, що цьогорічний грип має свої особливі клінічні прояви, зокрема дає серйозне ускладнення – пневмонію, що розвивається без звичних симптомів. “Дані типи вірусу зумовлюють безсимптомний перебіг запалення легень. Тож якщо температуру не вдається збити протягом 3-4 днів, а інтоксикація наростає, слід негайно звернутися до лікарів, щоб виключити наявність пневмонії”, - зауважив В.БОНДАРЕНКО.

Він закликав не займатися самолікуванням і вже з перших годин хвороби звертатися до медиків. До того ж, усі поліклініки в Україні, за словами В.БОНДАРЕНКА, переведено на 7-денний робочий тиждень.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні госпіталізовано з діагнозом “грип” або ГРВІ 296 осіб, з них 259 - діти, випадків смерті не зафіксовано. “Свої позитивні наслідки дало закриття шкіл, перервавши ланцюг передач інфекції. Тому такий захід дуже ефективний та потрібний”, вважає В.БОНДАРЕНКО.

Л.МУХАРСЬКА підтвердила дієвість карантинних заходів, однак додала, що слід на законодавчому рівні впровадити певні правила введення карантину, зокрема, продумати, яким чином забезпечити, щоб під час карантину діти не лишалися вдома без нагляду дорослих. “Можливо, потрібно видавати батькам довідку з поліклініки абощо”, - додала вона. На запитання, чи буде подовжено карантин, Л.МУХАРСЬКА відповіла, що рішення щодо цього ухвалюватиме місцева влада.