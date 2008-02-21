”Розмови з Богом” презентують у Харкові

Автор Богдана Матіяш

Харків. 21 лютого. УНІАН. Книгу Богдани Матіяш «Розмови з Богом» презентують у Харкові. Поетичну збірку називають одним з найгучніших поетичних видань минулого року. Як повідомляє “Медіапорт”, книгу презентують у Харківському муніципалітеті 27 лютого о 18.00. Богдана Матіяш – поет, літературний критик, редактор видавництва і часописа «Критика». «Розмови з Богом» – тонка поетична робота: філігранні метафори, яскраві візії, драйв та якийсь внутрішній неспокій і незадоволення. Лірика Матіяш, як і кожна справжня поезія, народжується з незадоволення, а виростає у якусь несподівану і незбагненну ніжність. Пісок, розсипаний по червоній обкладинці цієї довершеної книги Юрком Іздриком, який виступив у ролі ілюстратора збірки, цьому зайве свідчення. Пісок – втілена ніжність нашого світу, створеного добрим Богом», – сказав про книгу поет Андрій Бондар.

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