”Розмови з Богом” презентують у Харкові

16:42, 21 лютого 2008
Харьків
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Автор Богдана Матіяш

Харків. 21 лютого. УНІАН. Книгу Богдани Матіяш «Розмови з Богом» презентують у Харкові.

Поетичну збірку називають одним з найгучніших поетичних видань минулого року.

Як повідомляє “Медіапорт”, книгу презентують у Харківському муніципалітеті 27 лютого о 18.00.

Богдана Матіяш – поет, літературний критик, редактор видавництва і часописа «Критика».

«Розмови з Богом» – тонка поетична робота: філігранні метафори,

яскраві візії, драйв та якийсь внутрішній неспокій і незадоволення.

Лірика Матіяш, як і кожна справжня поезія, народжується з

незадоволення, а виростає у якусь несподівану і незбагненну ніжність.

Пісок, розсипаний по червоній обкладинці цієї довершеної книги Юрком

Іздриком, який виступив у ролі ілюстратора збірки, цьому зайве

свідчення. Пісок – втілена ніжність нашого світу, створеного добрим

Богом», – сказав про книгу поет Андрій Бондар.

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