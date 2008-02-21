”Розмови з Богом” презентують у Харкові
Автор Богдана Матіяш
Харків. 21 лютого. УНІАН. Книгу Богдани Матіяш «Розмови з Богом» презентують у Харкові.
Поетичну збірку називають одним з найгучніших поетичних видань минулого року.
Як повідомляє “Медіапорт”, книгу презентують у Харківському муніципалітеті 27 лютого о 18.00.
Богдана Матіяш – поет, літературний критик, редактор видавництва і часописа «Критика».
«Розмови з Богом» – тонка поетична робота: філігранні метафори,
яскраві візії, драйв та якийсь внутрішній неспокій і незадоволення.
Лірика Матіяш, як і кожна справжня поезія, народжується з
незадоволення, а виростає у якусь несподівану і незбагненну ніжність.
Пісок, розсипаний по червоній обкладинці цієї довершеної книги Юрком
Іздриком, який виступив у ролі ілюстратора збірки, цьому зайве
свідчення. Пісок – втілена ніжність нашого світу, створеного добрим
Богом», – сказав про книгу поет Андрій Бондар.