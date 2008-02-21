Водій збив 7 підлітків і зник

Харків. 21 лютого. УНІАН. Державтоінспекція Харкова розшукує водія невстановленого автомобіля, який вночі 17 лютого скоїв наїзд на сімох пішоходів на проспекті Ілліча.

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, усі травмовані під час ДТП – молоді люди віком від 15-ти до 18-ти років. Вони отримали травми різного ступеню тяжкості.

ДАІ просить всіх, хто має будь-які відомості про обставини скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди, зателефонувати за телефоном довіри Департаменту ДАІ МВС України: 8 (044) 272 46 59.