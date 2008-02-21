Мусєєв поновив на роботі звільнених машиністів

Харків. 21 лютого. УНІАН. Начальник ДП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв своїм наказом №92 від 20 лютого поновив на роботі машиністів із збереженням усіх соціальних гарантій, пільг і компенсацій.

Про це повідомив офіційний сайт метрополітену.

За повідомленням, це зроблено "у зв`язку з публічними необгрунтованими звинуваченнями в ЗМІ керівництва метрополітену, з метою запобігання спотворенню фактичних обставин". Згідно з наказом, машиністам повинні забезпечити прискорений процес навчання, прийому іспитів і залучати їх до виробничого процесу.

Копії наказу направлені машиністам, першому заступнику голови Харківської облдержадміністрації Володимиру Бабаєву, заступникові голови ХОДА Сергію Стороженку, голові Харківської облради Василю Салигіну і Харківському міжрайонному транспортному прокуророві.