Прожитковий мінімум оголошуватимуть щомісяця

Харків. 28 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон, який передбачає щомісячне оприлюднення фактичного розміру прожиткового мінімуму.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до ст. 5 Закону України «Про прожитковий мінімум».

Ухваленими змінами до закону передбачено, що розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, оприлюднюються до 20 числа наступного місяця спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики на його офіційному веб-сайті, а також публікується в офіційних виданнях.

Також законом передбачено, що ці дані надаються щомісяця Президентові України, ВР, сторонам соціального діалогу на національному рівні – всеукраїнським об’єднанням професійних спілок, всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців та Кабінету міністрів.