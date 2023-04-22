На станціях метро жителі столиці пропонують встановити спеціальні автомати з прийому пластикової тари, аналогічні є в стамбульському метро.

Жителі Києва пропонують міській владі запровадити новий спосіб оплати проїзду в метро - за рахунок зданих пластикових пляшок.

Про це йдеться в опублікованій 21 квітня петиції "Встановлення на станціях Київського метрополітену автоматів з прийому пластикової тари в обмін на придбання квитка на проїзд". Наразі розпочато збір підписів на підтримку цієї петиції.

"Засмічення планети пластиковими відходами прийняло загрозливі масштаби. Аналогічна ситуація не обійшла стороною і Україну - держава потопає у пластиковому смітті. Незважаючи на заходи з утилізації таких відходів, кількість їх не зменшується. З метою збереження навколишнього природного середовища, заохочення людей до збору пластикових відходів, зменшення витрат сімей на проїзд в громадському транспорті столиці, зокрема в метро, пропоную встановити в вестибюлях станцій метро спеціальні автомати прийому пластикової тари з наступною видачою разового проїзного квитка", - зазначає автор петиції.

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Він зауважує, що такі автомати з прийому пластикової тари встановлені на станціях стамбульського метрополітену, де, здавши відповідну кількість пластикової тари, пасажир отримує квиток на разову поїздку. У петиції зазначається, що також можна розглянути питання встановлення таких автоматів на вулицях та площах міста.

Київське метро - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у Києві відкрили станцію метро "Гідропарк", станція "Дніпро" і надалі закрита. Поїзди метро не зупинялись на обох станціях від початку широкомасштабного вторгнення у рамках заходів безпеки.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Будівельні роботи вже відновлено, а тому їх вдасться відкрити у 2024 році.

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