ЖК Krona Park II здобув перемогу у номінації «Житловий комплекс бiзнес-класу в передмісті Києва» міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року». Премія заснована в 2001 році та щорічно відзначає кращі бренди, що відповідають вимогам часу, працюють на результат та щиро піклуються про кожного споживача. У дослідженні беруть участь покупці, експерти, представники рекламних агенцій, представники культури та оргкомітет.

«Ми приділяємо особливу увагу загальній концепції ЖК Krona Park II, продумуємо кожну деталь, щоб мешканці у власному дворі могли задовольнити всі свої потреби - від занять спортом до вирішення побутових питань. Ми задаємо нові стандарти якості будівництва і приємно, що це відзначено», – прокоментувала Анастасія Давидова, комерційний директор компанії девелопера Cityconsult Development.

ЖК Krona Park II – масштабний проєкт бізнес-класу у місті Бровари. На великій території буде розташовано 16 різноповерхових будинків, а також повноцінна інфраструктура. Школа, дитячий садок, спортивний та медичний центри, стадіон – створено всі умови для комфортного життя. На перших поверхах будівель розташовані комерційні приміщення, тож до послуг мешканців: кав’ярні, магазини, салони, аптеки та безліч іншого. У дворі комплексу передбачені зелені зони, дитячі майданчики, спортивні локації, прогулянкові та велосипедні доріжки. Для власників авто, проєктом заплановано наземний багаторівневий паркінг. Підтримувати благоустрій та займатися вирішенням побутових питань мешканців буде експлуатуюча компанія з високою якістю обслуговування – «ЖУС».

Комплекс оточує велика кількість зелених зон для активного відпочинку та занять спортом. Вигідне розташування забезпечує пішу доступність до всієї основної торговельної, розважальної, соціальної інфраструктури центру міста. Час до найближчого метро – близько 15 хвилин.

Будівництво ведеться з урахуванням всіх законодавчих норм та вимог із застосуванням натуральних екологічних матеріалів.

Девелопер проєкту Cityconsult Development, на рахунку якого понад 370 000 м кв. житла, введеного в експлуатацію – 15 будинків в 3-х житлових комплексах. На етапі будівництва знаходяться 18 будинків в 7 ЖК (близько 270 000 м кв.).

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Автор: УНІАН