За словами активістів, присутні отримали опіки очей.

У Києві люди з ультраправою символікою зірвали закритий прес-показ документального фільму про ЛГБТ+ "Будьмо, гей!".

Про це повідомили в організації "КиївПрайд".

27 травня фільм мали показувати у Dialog Hub. На заході були присутні представники ГО "КиївПрайд", ГО "Ведмеді України", ГО "Військові ЛГБТ", журналістка Тетяна Микитенко, канал Kyiv.Live, ТРК "Україна" та канал "Київ".

Однак о 19:00, за словами активістів, під вікна приміщення прийшло з десяток молодиків у масках з черепами та фашистськими символами. У них були чорні прапори з логотипом Solaris, на гучномовці вони увімкнули психоделічну музику.

"Вони постукали у вікна, але потім мирно стояли півгодини з гучно увімкненою музикою. Через півгодини вони розбили вікно та закинули фаєр та шашку зі сльозогінним газом. Згодом відразу втекли. Усі 20 гостей мають легкі опіки очей та кашель, що не зникав близько години. На місце злочину прибула поліція, пожежні та медики", - розповіли у "КиївПрайді".

Активісти вимагають, щоб правоохоронці розслідували інцидент як злочин, скоєний на ґрунті ненависті до ЛГБТ+ представників.

Також у "КиївПрайді" хочуть, аби організацію Solaris, що "є відкрито нацистською та виступає за "чистоту білою раси", притягнули до відповідальності, а фото молодиків та відеоматеріали використали як доказ у справі.

Один з учасників показу Віктор Пилипенко, який кілька років тому став першим з бійців АТО, хто наважився на камінг-аут, повідомив, що сьогодні активісти написали заяви до поліції у зв'язку з нападом.

Фільм "Будьмо, гей!": що відомо

27 травня прем'єра документального фільму "Будьмо, гей! Діалоги про гідність!" відбулася на YouTube. В описі до відео йдеться, що герої фільму - це чотири людини, яких об'єднує гідність.

"Людська гідність, гідність як громадян України, гідність як сучасників, які бажають жити тут і зараз, не зважаючи на те, що суспільство ще не зовсім готове до сприйняття їх повністю такими, які вони є. Тому що вони - геї", - зазначається в тексті.

Стрічку побудовано на розмові чотирьох героїв, а також на розповідях лідерів думок. Зокрема, у фільмі говорять про те, як саме і на що вплинули події в Україні 2013-2014 років та бойові дії на Донбасі, що вони змінили для героїв, їхнього відчуття гідності, а також про те, як змінилося ставлення суспільства до ЛГБТ+ спільноти в Україні.

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Автор: Катерина Комолова