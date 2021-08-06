Сьогодні міністр культури підписав відповідний наказ.

Міністерство культури та інформаційної політики додало київську будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток.

Про це у п'ятницю, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Маю чудову новину для киян. Щойно підписав Наказ про внесення будинку "Квітів України" до реєстру державних пам'яток. Тепер Квіти офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення", - написав очільник міністерства.

Таким чином "Квіти України" отримали охоронний статус.

"Будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати", - зазначив Ткаченко.

Знесення будинку "Квіти України"

Будинок "Квіти України" - це навчально-методичний павільйон у стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців у Києві, споруджений у 1983-85 роках.

Читайте такожВартість реконструкції Шулявського мосту зросла майже на 1 мільярд гривеньУ червні розпочався демонтаж будинку. Активісти з'ясували, що власники будівлі мають намір здійснити "реконструкцію з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом".

Зранку 12 липня захисники будівлі оприлюднили відео, на якому важка техніка руйнує стіну атріуму. Того ж дня активістам вдалося призупинити демонтаж.

Міністр Ткаченко повідомляв, що міністерство розгляне питання надання "Квітам України" охоронного статусу після того, як Київська міська державна адміністрація надасть будівлі статус архітектурної пам'ятки.

Автор: Катерина Комолова