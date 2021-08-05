Будь-які роботи на цих об’єктах можливі винятково за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини та погодженої науково-проектної документації.

Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації вніс до переліку об'єктів культурної спадщини Києва кілька історичних будівель.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

За його словами, статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини надано:

будинку Марії Станіславської, що розташований на вулиці Володимирській, 93;

будинку Ксенії Смирнової на Микільському провулку, 7;

будинку інженера Гавриїла Познякова на вулиці Трьохсвятительській, 11;

житловому будинку на вулиці Покровській, 9.

"Це означає, що будь-які роботи, а саме реставрація, консервація, ремонт чи музеєфікація, реабілітація цих об’єктів можливі винятково за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини та погодженої науково-проєктної документації", – зазначив Прокопів.

Він додав, що копію наказу департаменту направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в липні написав у своєму Telegram-каналі, що міністерство розгляне питання надання будівлі "Квіти України" охоронного статусу після того, як Київська міська державна адміністрація надасть їй статус архітектурної пам'ятки.

Будинок "Квіти України" - навчально-методичний павільйон у стилі післявоєнного модернізму на вулиці Січових Стрільців, споруджений у 1983-85 рр. У 1986 році проект отримав відзнаку Спілки архітекторів як один із кращих архітектурних творів року, але не має охоронного статусу.

Поки будинок отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини – після того, як активістам громадського руху "Зберегти Квіти України" вдалося призупинити демонтаж будівлі та заблокувати роботу важкої техніки.

Автор: Лідія Селезньова