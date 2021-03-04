Обурені ситуацією кияни звернулися до КМДА та "Київреклами".

На вулиці Січових Стрільців знищили велику магнолію - дерево заважало встановити на найближчій стіні рекламний щит.

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Про це повідомляють користувачі Facebook.

"На Артема (вулиця Січових Стрільців – ред.) заради цього щита знищили красиву магнолію. Знаю, що чимало хто любив, милувався. Для когось це було дуже особистим і знаковим деревом», - написала Галина Морозова, опублікувавши фото з місця подій.

На знімках можна бачити, що після установки рекламного щита від колись квітучого дерева залишився один стовбур. У коментарях користувачі висловлюють обурення з приводу ситуації.

Як повідомляє «КиївMedia", обурені кияни звернулися з цього приводу до КМДА та КП «Київреклама». Комунальники відповіли, що поділяють це обурення, і направили всі дані про власника рекламної конструкції в КО «Київзеленбуд».

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Автор: Дмитро Захаров