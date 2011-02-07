З Львівщини вивезуть всі заборонені пестициди

Львів. 7 лютого. УНІАН. У Львівській області зберігається 494,342 тонн непридатних та заборонених до використання пестицидів. До 1 серпня їх мають вивезти з області. Таке доручення дав голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК сьогодні під час селекторної наради з головами РДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фінансування вивезення здійснюватиметься з трьох джерел: державного, обласного, місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

«Ми повинні з’ясувати також хто винен у тому, що пестициди не було вивезено ще минулого року, кошти на це були виділені», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

За поясненням начальник Головного управління агропромислового розвитку Львівської ОДА Дмитра МОРОЗА, компанію, яка мала здійснювати вивезення пестицидів було позбавлено відповідної ліцензії: «Інша компанія не забезпечила виконання».