У Львові обікрали сейф голови правління ВАТ

Львів. 7 лютого. УНІАН. До львівських правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся голова правління одного з відкритих акціонерних товариств Львова, яке займається науковою діяльністю.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, голова правління ВАТ повідомив, що вночі у приміщення його кабінету, шляхом пошкодження вікна, проникли невідомі особи, які із сейфу викрали гроші в сумі 5 800 євро, 5 000 доларів США, 99 000 гривень, а також спецзасіб для відстрілу гумовими кулями «Форт». Всього на суму близько 208 тисяч гривень.

Зловмисники відкрили сейф ключем, який знаходився в шухляді столу.