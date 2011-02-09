Київ. 9 лютого. УНІАН. Предстоятель Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар іде у відставку.

«Папа Римський прийняв відставку, про яку Блаженнійший давно просив за станом здоров`я», - сказав Kyiv Post співрозмовник у греко-католицькій церкві на умовах анонімності, оскільки офіційне оголошення про відставку очікується тільки 10 лютого.

77-річний кардинал очолює українських греко-католиків з 2001 року. Хоча титул предстоятеля дається довічно, Гузар кілька років просив Папу Римського про відставку через погіршення здоров`я.

Після відставки на його місце буде призначений тимчасовий адміністратор, а нового главу церкви виберуть за місяці на зборах Священного Синоду, на який з`їдуться єпископи з усього світу.

Українська греко-католицька церква - найбільша із східно-католицьких церков. Вона налічує близько 5.5 мільйонів віруючих.