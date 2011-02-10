Львівщина отримає на медицину менше коштів, ніж торік

Львів. 10 лютого. УНІАН. Цього року з Державного бюджету Львівська область отримає на охорону здоров’я на 100 млн грн менше, ніж торік. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, контрольна цифра, доведена Головному управлінню охорони здоров’я Львівської ОДА на утримання медзакладів підпорядкування становить 614, 6 млн грн.

Голова Львівської обласної ради О.Панькевич просить виділити у 2011 році з Державного бюджету України додаткові кошти для галузі охорони здоров'я Львівської області.

Адже у зв'язку із зменшенням контрольної цифри галузі контрольної цифри галузі охорони здоров'я на 2011 рік гострою проблемою у Львівській області залишається фінансування таких життєво необхідних важливих заходів в області. Зокрема на виконання загальнодержавної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету у державному бюджеті для Львівської області при потребі 28, 2 млн грн передбачено 22,9 млн грн. На придбання лікарських засобів на проведення у 2011 років сеансів замісної терапії (гемодіалізу) при потребі 33,2 млн грн передбачено лише 22 млн грн.