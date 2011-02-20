На Львівщині зернозберігальний комплекс залишився без газу

Львівська область. 20 лютого. УНІАН. У Буському районі зловмисники викрали трубу, яка була призначена для газифікації зернозберігальнорго комплексу.

Як повідомило УНІАН джерело у Буському райвідділі внутрішніх справ, куди із заявою про крадіжку звернувся в.о. генерального директора ТзОВ «ЛК Юкрейн груп», зловмисники у смт Красне викрали 25 метрів поліетиленової труби вартістю майже 6 000 грн., яка була призначена для газифікації зернозбергіального комплексу «ЛК Юкрейн груп».