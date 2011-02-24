Вчора у Львові стріляли

Львів. 24 лютого. УНІАН. Вчора близько 20.00 до чергової частини Львівського міського управління міліції надійшло повідомлення про стрілянину на перехресті вулиць Кульчицької – Виговського.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на місці події правоохоронці встановили, з будинку на вулиці Кульчицької вийшла жінка та попрямувала до автомобіля „Мерседес”, у якому її чекав чоловік. У цей час повз жінку проїхав „Ланос”, за кермом якого був 24-літній львів’янин, а поряд сидів його товариш того ж віку. Чоловіки почали залицятись до жінки. Однак, вона не відреагувала на їхні репліки, сіла у „Мерседес”, який одразу ж рушив з місця.

„Ланос” поїхав слідом. На повороті юнаки підрізали „Мерседес” та зачепили його бампером. Водій „Мерседесу” вийшов з’ясувати причину такого зухвальства. Почалася сварка. А згодом водій „Ланосу” витягнув із автівки гладкоствольну рушницю та став погрожувати чоловікові й жінці. Оцінивши небезпеку, яка загрожує йому та його пасажирці, водій „Мерседесу” дістав пристрій для відстрілу гумовими кулями. Коли погрози набули реальних обрисів, водій „Мерседесу” застосував зброю.

„В результаті пострілів нанесені тілесні ушкодження двом чоловікам - водієві та пасажирові „Ланосу”, - зазначив начальник Львівського міського управління міліції ГУМВС України у Львівській області Станіслав Броневицький, - Зараз чоловіки у лікарні. Ми збираємо матеріали і найближчим часом вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи. А також розглядатиметься питання про доцільність подальшого перебування у власності зброї, як у водія „Ланосу”, так і у водія „Мерседесу”.

З’ясувалось також, що водій та пасажир „Ланосу” були напідпитку.