Губернатор і керівник Львівської митниці в Польщі

Львів. 24 лютого. УНІАН. Сьогодні в м.Кельнарова (Підкарпатське Воєводство, Республіка Польща) розпочалося засідання Комісії з питань транскордонного співробітництва. Українську делегацію очолює Михайло Цимбалюк – голова Львівської обласної державної адміністрації, польську – Малгожата Хомич, воєвода Підкарпатський. Участь в засіданні також приймає керівник Львівської митниці Микола Харкавий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, серед основних питань, запланованих до обговорення під час засідання Комісії, буде питання актуалізації «Стратегії українсько-польського міжрегіонального та прикордонного співробітництва» – документа, в якому визначено потенційні сфери співробітництва, проаналізовано умови українсько-польського співробітництва, окреслено стратегічні цілі та пріоритети співпраці та визначено напрями такої співпраці.

Також учасникам засідання буде запропоновано презентацію проекту Концепції спільної операційної програми для транскордонного регіону Карпат у рамках фінансової перспективи ЄС на 2014 - 2020 роки. Загалом планується розглянути сім питань міждержавного значення.

ДОВІДКА УНІАН

Комісія з питань транскордонного співробітництва є робочим органом українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва і була створена з метою реалізації статутних положень у сфері транскордонної співпраці, а саме: інфраструктури, безпеки, охорони здоров’я населення, економічного розвитку, туризму, охорони довкілля, науки, освіти, культури та всіх інших сфер, пов’язаних з розвитком і функціонуванням прикордонних регіонів.