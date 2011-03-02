У Львові порушник лякав інспектора ДАІ візиткою ВРУ

Львів. 2 березня. УНІАН. Інспектори ДАІ у Львові на перехресті вулиць Зелена – І. Франка за порушення Правил дорожнього руху зупинили 26-річного водія автомобіля «Фольксваген».

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, щоб не відповідати за вчинене порушення, водій автомобіля пред’явив інспекторам ДАІ візитку Верховної Ради України.

Однак, порушникові не вдалося за допомогою цього документу уникнути покарання. На водія автомобіля було складено адміністративний протокол, а візитку ВРУ – вилучено.

Ще одну візитку держслужбовця вилучили інспектори ДАІ минулого тижня у Львові. Водій автомобіля «ВАЗ-21093», 22-річний житель Пустомитівського району, порушивши правила зупинки-стоянки, намагався уникнути відповідальності за допомогою вищевказаного документа.

На водія було складено адмінпротокол та накладено штраф у розмірі 255 грн. Візитку – вилучено.