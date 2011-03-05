Делегація УЄФА отримала запрошення на відкриття євроарени у Львові

Львів. 5 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк взяв участь у нараді за участі делегації Спілки європейських футбольних асоціацій, яка прибула до Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, метою візиту представників УЄФА була зустріч з керівниками приймаючого міста для обговорення стану підготовки до поєдинків футбольної першості Старого Світу.

У складі делегації були: операційний директор УЄФА Мартін Каллен; делегат президента Спілки з питань Євро-2012, член виконкому УЄФА Франтішек Лаврінец і директор турніру в Україні Маркіян Лубківський. Нарада проходила у львівській мерії.

«Можна твердити, що з вашим візитом до Львова прийшла весна. І разом із весною роботи на будівництві стадіону до Євро-2012 будуть інтенсивнішими. І ми зможемо приступити до облаштування трав’яного газону», – сказав під час зустрічі з делегатами УЄФА Михайло Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА поінформував гостей, що роботи зі спорудження футбольної арени до єврочемпіонату у Львові ведуться за графіком. Цьому сприяє пильна увага до будівництва стадіону з боку Президента і уряду. Відтак проблем з фінансуванням робіт немає. Михайло Цимбалюк також відзначив тісну співпрацю з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Керівник Львівської ОДА запросив членів делегації УЄФА на церемонію відкриття нового футбольного стадіону у Львові.

«За графіком робіт, спортивну споруду, на якій гратимуть поєдинки чемпіонату Європи, офіційно і урочисто мають відкрити 15 жовтня цього року», - зазначається у повідомленні прес-служби.