У Львові відбулося "Ралі Пань" (фото)

Львів. 9 березня. УНІАН. 8 березня львівські пані та панянки святкували за кермом своїх авто. У Львові всьоме відбулося «Ралі Пань».

18 екіпажів змагалися у вправності та швидкості на львівських дорогах. Чоловіків за кермо не пускали, хіба що - бути за штурмана. Переважна більшість екіпажів змагалися в авторалі уперше в житті. Жінок навчали кілька днів, тепер вони можуть дати фори навіть досвідченим чоловікам-водіям на перевантажених львівських автошляхах.

І якщо за легендою проїхати вулицями міста зуміли усі, то втримати авто на засніжених трасах автодрому – пощастило не кожному. Найкращий результат показав екіпаж №3 Майя Шуваєва (водій та Ольга Жоркова на автомобілі «Форд-фокус», на другому місці Людмила Бідюк та Маркіян Клименко на «Мітсубіші-Х» (екіпаж №12), треті – екіпаж №5 Наталія Соколовська та Вікторія Матвієшин на «Шеврове».

Багаточисельні глядачі, які прийшли оглянути змагання панянок вибрали Міс змагань. Нею стала водій автомобіля №20 Діана Шадурова, яка змагалася на автомобілі «Шкода-Октавія».

Фото Євгенія Кравса