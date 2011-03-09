Мешканка Росії підрізала батька на Львівщині

Львів. 9 березня. УНІАН. У Львівській області 43-річна жителька Московської області, перебуваючи в будинку в Сколівському районі підрізала свого 62-річного батька.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що затримана перебуваючи в будинку свого батька на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин під час вживання спиртних напоїв взявши зі столу кухонний ніж, нанесла один удар в область нижньої лівої сторони живота 62-річному господарю будинку.

Обставини інциденту з’ясовуються.

Додамо, що цього ж дня у Львові, 41-річна жінка в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки завдала ножове поранення 85-річній пенсіонерці.