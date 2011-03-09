У Рава-Руській обікрали військове містечко
20:27, 09 березня 2011Львів
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З казарми викрали металеві перила
Львівська область. 9 березня. УНІАН. У місті Рава-Руська з території військового містечка військової частини по вулиці Залізної дивізії було скоєно крадіжку 50 штук металевих перил із сходової клітки.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники розбили замок вхідних дверей на територію військового містечка і з приміщення колишньої казарми викрали металеві перила.
Вжитими оперативно-розшуковими заходами особи зловмисників було встановлено, ними виявилися двоє 20-річних мешканців м. Рава-Руська та 26-річний житель одного із сіл Яворівського району.
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