У Рава-Руській обікрали військове містечко

Львівська область. 9 березня. УНІАН. У місті Рава-Руська з території військового містечка військової частини по вулиці Залізної дивізії було скоєно крадіжку 50 штук металевих перил із сходової клітки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники розбили замок вхідних дверей на територію військового містечка і з приміщення колишньої казарми викрали металеві перила.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами особи зловмисників було встановлено, ними виявилися двоє 20-річних мешканців м. Рава-Руська та 26-річний житель одного із сіл Яворівського району.