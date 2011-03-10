Засідання «Яким є вплив жінок на прийняття владних рішень в органах місцевого самоврядування?»

11:00, 10 березня 2011
Львів
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Захід розпочнеться об 11.00

Учасники:
Любов Максимович – голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»
Марта Чумало – керівник проекту «Права працюючих жінок» Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»
Лариса Федорів – депутат Львівської обласної ради IV та V скликань, член Національної спілки письменників України
Ганна Костюк – депутат Львівської обласної ради VІ скликання

Прес-клуб,  пр. Шевченка, 11
 

 

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