Засідання «Яким є вплив жінок на прийняття владних рішень в органах місцевого самоврядування?»
11:00, 10 березня 2011Львів
0 0
Захід розпочнеться об 11.00
Учасники:
Любов Максимович – голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»
Марта Чумало – керівник проекту «Права працюючих жінок» Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»
Лариса Федорів – депутат Львівської обласної ради IV та V скликань, член Національної спілки письменників України
Ганна Костюк – депутат Львівської обласної ради VІ скликання
Прес-клуб, пр. Шевченка, 11
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter