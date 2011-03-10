Засідання «Яким є вплив жінок на прийняття владних рішень в органах місцевого самоврядування?»

Захід розпочнеться об 11.00 Учасники:

Любов Максимович – голова Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»

Марта Чумало – керівник проекту «Права працюючих жінок» Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи»

Лариса Федорів – депутат Львівської обласної ради IV та V скликань, член Національної спілки письменників України

Ганна Костюк – депутат Львівської обласної ради VІ скликання



Прес-клуб, пр. Шевченка, 11



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