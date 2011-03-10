Львів. 10 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у засіданні Колегії Рахункової палати України у Києві. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання Колегії було розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Львівської, Тернопільської та Волинської областей.

Виступаючи під час обговорення М. Цимбалюк наголосив, що у Львівській області робиться все для підвищення результативності використання направлених місцевим бюджетам коштів державного бюджету.

Голова Львівської ОДА також вніс пропозиції щодо удосконалення законодавства України для покращення соціально-економічного розвитку регіонів, ефективності використання бюджетних коштів та наголосив на важливості отримання субвенцій в регіонах у відповідні терміни, а не у четвертому кварталі.