На Львівщині в установах виконання покарань порушується законодавство

Львів. 10 березня. УНІАН. Прокуратурою Львівської області проведено перевірки щодо медико-санітарного забезпечення, організації лікування, затриманих, взятих під варту осіб і засуджених, запобігання поширенню інфекційних захворювань в установах управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області та місцях застосування заходів примусового характеру органів внутрішніх справ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області за 2010-2011 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, результати перевірки засвідчили, що стан медико-санітарного забезпечення затриманих, ув’язнених та засуджених не в повній мірі відповідає вимогам ст. ст. 5, 30, 53 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст.11 Закону України «Про попереднє ув’язнення», ст. 116 КВК України, вимогам відомчих нормативно-правових актів.

Як зазначається у повідомленні, встановлено, що органами внутрішніх справ допускаються випадки порушення законодавства щодо обов'язкового опитування затриманих та заарештованих осіб про стан їх здоров'я, проведення огляду при поміщенні їх до спеціальних установ та місць тримання на наявність інфекційних, нашкірних захворювань, фіксації цих даних у документах, обов'язковості проведення флюорографічних та лабораторних досліджень.

Не забезпечено належного виконання вимог Закону України «Про боротьбу з захворюванням на туберкульоз» органами внутрішніх справ. Зокрема, під час перевірки з'ясовано, що в порушення вимог ст. 12 Закону України “Про боротьбу з захворюванням на туберкульоз ” одним із РВ ГУМВСУ у Львівській області не укладено договори з територіальними закладами охорони здоров’я щодо проведення профілактичних оглядів на туберкульоз тимчасово затриманих і взятих під варту осіб та не вирішено питання щодо виділення окремого, спеціально облаштованого, приміщення для лікування затриманих і взятих під варту хворих на туберкульоз.

Крім цього, в діяльності спеціальних установ та місць застосування заходів примусового характеру ГУ МВС України у Львівській області ще не в повній мірі дотримуються вимоги законодавства та відомчих нормативно-правових актів, які регламентують організацію і стану проведення санітарної обробки осіб, дезінфекції їх одягу і речей, помивки та дієтичного харчування, додержання режиму ізоляції хворих на активну форму туберкульозу, СНІД, венеричні та інші інфекційні захворювання, а також тих, хто страждає на психічні розлади здоров'я, від решти осіб, а також дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, - інформує прес-служба.

Так, всупереч вимог чинного законодавства в спеціальних установах та місцях застосування заходів примусового характеру не забезпечується належний режим освітлення та забезпечення речовим майном згідно з діючими санітарно-епідеміологічними нормами.

Варто зазначити, що порушення вимог медико-санітарного законодавства, у тому числі, що регламентує санітарно-протиепідемічний режим, стало підставою для закриття упродовж 2010 року за постановами органів прокуратури Львівської області 8 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ.

Викликає зауваження організація харчування осіб, які утримуються в кімнатах для доставлених органів внутрішніх справ та ізоляторах тимчасового тримання.

Загалом, за наслідками проведених перевірок органами прокуратури області внесено 40 документів прокурорського реагування. Крім того, результати проведеної роботи обговорено на міжвідомчій нараді за участю керівного складу Головного управління МВС України у Львівській області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській області та Головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.