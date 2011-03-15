На хабарі затримано заступника начальника одного з міськвідділів міліції

Львів. 15 березня. УНІАН. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність заступника начальника одного з міськвідділів міліції Львівської області, який вимагав хабара у місцевої мешканки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що офіцер міліції вимагав 5 тисяч доларів США у жінки за сприяння у призначенні більш м’якого покарання для її родича під час судового розгляду кримінальної справи, порушеної за грабіж.

Співробітники СБУ спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки МВС України затримали міліціонера у салоні його власного автомобіля під час одержання ним усієї суми хабара.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу) та ч.4 ст.27 ч.1 ст.369 (підбурення до давання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.