Прес-конференція з нагоди приїзду до Львова Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка

Захід розпочнеться об 15.00 Львівський національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, Дзеркальний зал, Учасники: Михайло Цимбалюк – голова Львівської ОДА

– голова Львівської ОДА Тадей Едер – директор Львівської опери

– директор Львівської опери Ігор Шурма – заступник голови Харківської ОДА

– заступник голови Харківської ОДА Любов Морозко – директор Харківської опери

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