Прес-конференція з нагоди приїзду до Львова Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка

15:00, 16 березня 2011
Львів
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Захід розпочнеться об 15.00

Львівський національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, Дзеркальний зал,

Учасники:

  • Михайло Цимбалюк – голова Львівської ОДА 
  • Тадей Едер – директор Львівської опери 
  • Ігор Шурма – заступник голови Харківської ОДА
  • Любов Морозко – директор Харківської опери

 

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