Прес-конференція з нагоди приїзду до Львова Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка
15:00, 16 березня 2011Львів
0 0
Захід розпочнеться об 15.00
Львівський національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, Дзеркальний зал,
Учасники:
- Михайло Цимбалюк – голова Львівської ОДА
- Тадей Едер – директор Львівської опери
- Ігор Шурма – заступник голови Харківської ОДА
- Любов Морозко – директор Харківської опери
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter