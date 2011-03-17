Дорогу Львів-Пустомити-Мединичі перекрили до кінця року

Львів. 17 березня. УНІАН. Автодорогу Львів-Пустомити-Мединичі, на відрізку від вулиці Трускавецької у Львові до села Сокільники, перекрито до кінця року. Про це заявив начальник БУ-8 ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр Шилюк.

За його словами, перекрито рух на автодорозі довжиною 1,5 кілометра.

Керівник також повідомив, що в пониженні траси Львів-Пустомити-Мединичі буде задіяно до 60 осіб персоналу і 25 одиниць техніки. «Вся складність робіт на цій ділянці полягає в зведенні габіонових стінок – а це доволі трудомісткий і тривалий процес, - відзначив Олександр Шилюк. – У зв'язку з цим, рух автотранспорту по дорозі буде перекрито до кінця цього року».

Як повідомляв УНІАН, ДАІ запропонувало об’їзд вказаної ділянки за наступними напрямками – через вулицю Наукову та через село Сокільники.