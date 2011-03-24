На Львівщині дочка обікрала будинок матері

01:05, 24 березня 2011
Львів
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Коли пенсіонерка знаходилася в лікарні

Львівська область. 24 березня. УНІАН. На Львівщині 32-річна жінка обікрала будинок матері скориставшись відсутністю пенсіонерки, яка десять днів перебувала на стаціонарному лікуванні в лікарні. Про це повідомили УНІАН у Радехівському райвідділі міліції куди із заявою про крадіжку звернулася 56-річна жінка.

За даними правоохоронців, дочка викрала з будинку матері, який знаходиться в одному із сіл Радехівського району,  речі та продукти харчування.

Вартість викраденого встановлюється.

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