На Львівщині дочка обікрала будинок матері

Львівська область. 24 березня. УНІАН. На Львівщині 32-річна жінка обікрала будинок матері скориставшись відсутністю пенсіонерки, яка десять днів перебувала на стаціонарному лікуванні в лікарні. Про це повідомили УНІАН у Радехівському райвідділі міліції куди із заявою про крадіжку звернулася 56-річна жінка.

За даними правоохоронців, дочка викрала з будинку матері, який знаходиться в одному із сіл Радехівського району, речі та продукти харчування.

Вартість викраденого встановлюється.