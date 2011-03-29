У Львові на кладовищі виявлено мінометну міну
10:33, 29 березня 2011Львів
0 0
Львів. 29 березня. УНІАН. Вчора у Львові на території «Голосківського кладовища» на вул. Миколайчука було виявлено мінометну міну часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Львівській області, по факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасу.
Нагадаємо, з початку року на Львівщині виявлено 79 вибухонебезпечних предмети та 7 патронів в 30 місцях (знешкоджено 69 боєприпасів та 7 патронів), які віднесено до некласифікованих надзвичайних подій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter