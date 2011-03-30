Квиток на матчі Євро-2012 може замінити фанам візу

Львів. 30 березня. УНІАН. Ми обговорювали питання роботи перетину кордону під час Євро-2012 та лібералізації візового режиму. Розглядається питання, і сподіваюсь, що дипломати нас підтримають, щоб фани, які мають квиток на Чемпіонат могли без візи перетинати кордон. Квиток виступатиме своєрідною візою. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час брифінгу за результатами роботи конференції «Українсько-польський кордон: шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку» у Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами М.Цимбалюка, це перший крок до скасування візового режиму, свого роду тест, який дозволить зробити певний аналіз. «Щодо зони малого прикордонного руху, то додам, що її розширення, як зазначав сьогодні маршалок Підкарпатського воєводства Мірослав Карапита, є економічно вигідним для двох країн», – додав М. Цимбалюк.

«Ми досягнули низки домовленостей щодо реалізації конкретних проектів на території Львівщини. Це проект щодо покращення екологічної ситуації у прикордонній зоні, зокрема поверхневих вод. Також ми досягнули певних спільних позицій у питанні розширення зони дії малого прикордонного руху з 30 км+ до 50 км, спільного митного та прикордонного доглядів», – зазначив голова Львівської ОДА.

Під час конференції також піднімались проблемні питання, з якими стикаються підприємці під час ведення бізнесу на території країн. «Визначення цих проблем було завданням наших Президентів під час зустрічі у Варшаві. Це повернення ПДВ, питання інтелектуальної власності, встановлення митної вартості. Сподіваюся, що новий Податковий кодекс, розв’яже питання повернення ПДВ. Якщо говорити про спільний митний та прикордонний догляд, то важливо, щоб Україна прийняла всі необхідні документи, щоб стандарти, які діють щодо цих питань в ЄС, були і в Україні.