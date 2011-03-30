60% інвестицій у Львівщину – кошти з Польщі

Львів. 30 березня. УНІАН. Польські інвестиції у Львівську область становлять 60% від загального об’єму інвестування в регіон. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час брифінгу за результатами роботи конференції «Українсько-польський кордон: шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку» в Польщі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, за підсумками конференції сторони обговорили запровадження спільного моніторингу на українсько-польському кордоні.

«З головою Львівсько ОДА ми обговорили проект щодо вирішення екологічних проблем на прикордонні. Ми ініціюємо, і М. Цимбалюк підтримав цю ідею, візит віце-міністра навколишнього природного середовища Польщі на Львівщину», – повідомив голова Українсько-Польської господарчої палати з Польської сторони Яцек Пєхота.

Його український колега О.Шлапак також окреслив підсумки роботи конференції, зокрема ініціативи, які будуть скеровані до урядів країн: «Йдеться про встановлення митної вартості, питання функціонування вільних економічних зон в Україні, низку рекомендацій в частині автоматичного відшкодування ПДВ».

Заступник міністра економіки України Василь Мармазов додав, що залучення інвестицій є одним з важливих завдань: «Ми працюємо над тим, щоб інвесторам було комфортно. Після Податкового кодексу на черзі судова реформа. Окрім цих кроків, важливим є і політична стабільність, якої не було у попередні роки. Думаю, ми можемо очікувати на зростання інвестицій в країну цього року на 20-30%».