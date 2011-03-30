У Самборі на хабарі затримали чиновника

Львів. 30 березня. УНІАН. У Львівській області до Самбірського міськвідділу міліції звернулася жінка-сільський голова одного із сіл району, яка повідомила що у неї вимагають 500 грн хабара.

Як повідомили УНІАН у облавному управлінні міліції, кошти у жінки вимагав, головний спеціаліст регуляторної політики району по охоронці навколишнього середовища, за видачу висновку про погодження реконструкції незавершеного будівництва дитячого садка під Народний дім та амбулаторію.

Того ж дня до Самбірського райвідділу міліції звернувся приватний підприємець із заявою, що у нього той самий головний спеціаліст вимагав 1000 грн за видачу висновку про погодження місця розташування земельних ділянок.

Затримали хабарника оперативники Самбірського МВ та УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області.

Проти чоловіка порушили карну справу.