Львівщина і Канада посилюватимуть співпрацю

Львів. 30 березня. УНІАН. Львівщина та провінція Альберта (Канада) посилюватимуть співпрацю у межах підписаного договору про співробітництво. На цьому наголосили голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Дж. Даніелем Кароном під час зустрічі у Львові 30 березня.

Договір про співпрацю між Львівщиною та провінцією Альберта було підписано у 2006 році. «Він потребує нових конкретних кроків з реалізації. Наскільки буде плідною співпраця залежить від нас. Я готовий зустрітися з представниками провінції, підприємцями з Канади. Ми також зацікавлені в отриманні інформації щодо підготовки Канади до Олімпійських ігор 2010 року. Ви знаєте, що Україна готується до подачі заявки на проведення Олімпіади 2022 року», – зазначив голова ЛОДА М. Цимбалюк.

Посол Канади в України також додав, що його країна зацікавлена у співпраці, зокрема, в економічній сфері: «Наші стосунки з Україною є близькими, особливо з Західною Україною. Ми також запрошуємо делегацію з Львівщини приїхати до Канади. Ми хочемо провести відеоконференцію та круглий стіл з підприємцями. Можливо місцем проведення конференції оберемо Львів. Також ми готові ділитися досвідом щодо проведення Олімпіади».