85-річна львів’янка травмувалася у ДТП

Жінка в лікарні

Львів. 30 березня. УНІАН. Вчора у Львові на вул. Городоцькій, 234-б водій автомобіля «ВАЗ-21101» збив 85-річного пішохода, жительку Львова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління ДАІ. Унаслідок автонаїзду жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому обох кісток верхньої третини правої гомілки зі зміщенням кісткових фрагментів. Жінку госпіталізовано у перше травматологічне відділення місцевої лікарні.

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