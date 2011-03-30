На Львівській митниці варто встановити відеокамери, – Цимбалюк

Львів. 30 березня. УНІАН. На Львівській митниці і в податковій варто встановити відеокамери. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час круглого столу з обговорення проблемних питань розвитку підприємництва у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівській ОДА.

«Хочу офіційно звернутися до Державної митної служби з пропозицією спростити систему розмитнення товарів. Грузія поборола корупцію, встановивши камери на митниці і я хотів би, щоб Львівська митниця зробила так само», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА також додав, що аналогічний вчинок мала б зробити і Львівська ДПА, принаймні у місцях реєстрації підприємців. «Потрібно, щоб люди могли у реальному часі відслідковувати усе, що відбувається у цих структурах, щоб увесь процес проходив публічно», - наголосив М. Цимбалюк.

Під час круглого столу з обговорення проблемних питань розвитку підприємництва у Львівській області підприємці, зокрема, поскаржились, що податкова інспекція Львівщини проводить перевірки, накладаючи невмотивовані штрафи та донарахування, не приймає вчасно декларації про доходи, митниця піднімає вартість розмитнення товару на 20-100%, а деякі групи товарів взагалі можна розмитнити лише у певних відділах, які знаходяться в різних містах України.