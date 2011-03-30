Посвідчення водія вже мають термін дії

Львів. 30 березня. УНІАН. З 29 березня у відділах реєстраційно-екзаменаційної роботи (ВРЕР) ДАІ Львівської області розпочали видачу посвідчень водія з внесеними до них змінами. Новизною у даному документі є вказування строку його дії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ у Львівській області.

Зміни у посвідчення водія були запроваджені з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року №271 «Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуск громадян до керування транспортними засобами», яка набрала чинності 25 березня 2011 року.

Так, починаючи від 28 березня 2011 в Україні запроваджено видачу національного посвідчення водія, зразок якого затверджено Постановою Кабмін від 31 січня 1992 року №47, з обов’язковим заповненням графи 4b (дата закінчення строку дії/Expiry date), у якій зазначено кінцевий строк його дії, що обчислюється з дня видачі такого посвідчення і становить 50 років. При цьому графа 11 «Категорія діє до/Category expire» не заповнюється.

До слова, у 2011 році у Львівській області було видано понад чотири тисячі посвідчень водія, у тому числі близько сотні – з вказуванням дати дії цього документу.