Миколаївська райлікарня отримала рентген-апарат за 1 млн грн

Львів. 30 березня. УНІАН. Миколаївська центральна районна лікарня у Львівській області отримала рентген-апарат за 1 млн грн. Лікарі чекали на таке обладнання більш, ніж 10 років.

Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у церемонії відкриття рентгенівського кабінету у районній лікарні. Кошти на придбання рентген-апарату в 1 млн грн було надано підприємством ВАТ «Миколаївцемент», що входить до міжнародної групи «Лафарж».

Крім того, на заході були присутні начальник ГУОЗ ЛОДА Сергій Федоренко, голова Миколаївської РДА Ігор Пілка, голова Миколаївської райради Ольга Жила, головний лікар Миколаївської КЦРЛ Богдан Чечотка та генеральний директор ВАТ «Миколаївцемент» Гюнтер Сметана.

Голова Львівської ОДА М. Цимбалюк подарував захисне обладнання до рентген кабінету. «Хочу подякувати інвесторам, які не тільки забезпечують робочими місцями, а й виконують свої соціальні зобов’язання Це приклад добросовісного інвестора, приклад для інших, а влада зі своєї сторони всіляко сприятиме та допомагатиме таким інвесторам», - зазначив М.Цимбалюк.

Крім того, голова ЛОДА оглянув пологовий будинок, який розпочали будувати ще в 90-х роках. Для завершення цієї будівлі потрібно понад 7 млн грн. «Частково це можуть бути кошти обласного та районного бюджету, а також спонсорів. ЛОДА готова зі своєї сторони знайти близько 4 млн грн на обладнання для цього пологового будинку», - додав М.Цимбалюк.

Сучасний рентгенівський апарат CLINOMAT (ItaIray, Італія) на два робочих місця відповідає всім вимогам сучасної медицини. Він дозволить точніше діагностувати та виявляти на ранній стадії онкологічні та різноманітні інфекційні захворювання. Може працювати як за цифровою системою, так і з аналоговою плівкою. Має опцію томографії. Цифрові технології розширюють можливості рентгендіагностики, а саме: забезпечують відмінну якість зображення рентген-знімка, скорочення часу рентгендіагностики, а значить зменшення опромінення пацієнта, дозволяють проводити комп’ютерну архівацію знімків і пересилати їх по мережі Інтернет для проведення дистанційних консультацій пацієнта.