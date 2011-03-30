Цимбалюк проситиме в Януковича грошей на Львівський цирк

Львів. 30 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк особисто звернеться до Президента України Віктора Януковича щодо виділення коштів для відновлення роботи Львівського цирку. Про це йшлося під час наради в ОДА за результатами перевірки та встановлення причин пожежі в Львівському цирку.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Цимбалюк подякував МНСникам за професійно виконану роботу та зазначив, що на ліквідацію наслідків пожежі потрібно близько 8 млн грн. Необхідно думати не лише про ліквідацію наслідків, а й про подальшу організацію системної роботи закладу.

Михайло Цимбалюк повідомив, що особисто звернеться до Президента України Віктора Януковича, депутатського корпусу обласної, міської ради та меценатів щодо виділення коштів для відновлення роботи Львівського цирку.

Крім того, буде проведено благодійний концерт для збору необхідних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня о 23.46 загорівся Львівський цирк. Ліквідувати загоряння вдалося через три години.