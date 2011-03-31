Податкова повинна перевірити скарги підприємців, - Цимбалюк

Львів. 31 березня. УНІАН. Податкова адміністрація повинна перевірити скарги підприємців на інспекторів. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на круглому столі щодо проблемних питання розвитку підприємництва на Львівщині.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, одними з найбільш проблемних питань, які підняли підприємці, є співпраця з податковою інспекцією та митною службою.

Зокрема, підприємці відзначили, що податкова інспекція часто інструментом фіскального тиску на підприємців, інспектори призначають незаконні донарахування під час перевірок, вимагають непередбачених документів, не приймають вчасно декларації про доходи, також не повертають автоматично ПДВ. Результатом подібної діяльності стало погіршення інвестиційного клімату на Львівщині та зменшення ділової активності.

Також проблемним для підприємців є питання митної вартості товарів, за їх словами, зараз в області відбувається масове підвищення такої вартості на 20-100%, а деякі групи товарів можливо розмитнити лише у певних відділах митних постів. Це призводить до суттєвого обмеження конкуренції та зростання цін на імпортні товари.

Відтак підприємці вимагають розробити чітку процедуру притягнення до відповідальності представників податкової інспекції, рішення яких потім були скасовані у судовому порядку. А також зробити прозорою процедуру визначення митної вартості товару.

За статистикою ДПА у Львівській області, кожна восьма скарга підприємців до суду на податкову задовольняється на користь позивачів. У ДПА функціонує відділ внутрішніх розслідувань. Відтак, минулого року 250 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності, 19 – звільнили, а проти 9 порушено кримінальні справи. За два місяці цього року звільнили 20 осіб, а 47 притягнули до кримінальної відповідальності. Про це розповів голова ДПА на Львівщині Віталій Пекарчук.

«Я хотів би, щоб провели розслідування за фактами, які навели підприємці, щоб відбулися службові перевірки. Люди повинні знати своїх як героїв, так і антигероїв. Якщо результати тих чи інших перевірок скасували в судах і це відбувається системно, це повинно враховуватись при переатестації працівників», - наголосив голова ЛОДА Михайло Цимбалюк, звертаючись до В. Пекарчука.

Також голова ЛОДА відзначив, що від злагодженої роботи малого й середнього бізнесу та контролюючих органів багато у чому залежить позитивний інвестиційний клімат в області.