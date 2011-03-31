Стан доріг на Львівщині – критичний, - ДАІ

Львів. 31 березня. УНІАН. Після зими стан доріг у Львівській області – критичний. Такі висновки зробило обласне управління ДАІ, провівши перевірку основних автомагістралей регіону.

Як повідомили УНІАН в ДАІ, аналіз ДТП показав, що від початку цього року 29 ДТП сталося безпосередньо з вини власників вулично-шляхової мережі, що відповідають за її утримання.

Встановлено, що ще впродовж зимового періоду спостерігалося різке погіршення стану покриття проїжджої частини доріг. Із підвищенням температури навколишнього середовища та таненням наледі, що утворилася у ямах та вибоїнах, стан проїжджої частини став критичним та фактично непридатним до експлуатації.

«Відтак, можна констатувати, що такий стан речей мимоволі призводить до здійснення руху транспортними засобами по узбіччю, де у цей час можуть знаходитися пішоходи, або вимушеного виїзду водіїв на смугу зустрічного руху, що може призвести до дорожньо-транспортних пригод, у тому числі із тяжкими наслідками», – зазначають в ДАІ.

ДТП, які сталися безпосередньо з вини власників вулично-шляхової мережі, що відповідають за її утримання: 16 з них – з вини посадових осіб дорожніх організацій Служби автомобільних доріг у Львівській області, 11 – з вини посадових осіб відділів комунального господарства та 2 – «Укрзалізниці». Відповідно 29 посадових осіб (керівники філій Львівського облавтодору та відділів комунального господарства та дистанцій колій Львівської залізниці), які винні у виникненні незадовільних дорожніх умов, за фактами ДТП із супутніми дорожніми причинами були притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 140 КУпАП. Усі матеріали передані в судові органи для прийняття рішення.

За повідомленням ДАІ, найбільш складне становище спостерігається на автомобільних дорогах Н-02 Львів – Тернопіль, Н-17 Львів – Радехів – Луцьк та Н-13 Львів – Самбір - Ужгород. Дані автомобільні дороги на сьогодні мали би пройти по три капітальні ремонти – відповідно до експлуатаційних умов. Проте – не пройшли жодного. Крім цього, спроектовані у минулому дороги під більш тихохідні та маловагові транспортні засоби, не витримують існуючої інтенсивності руху та навантаження транспортних засобів, які завдають нищівного характеру дорогам.

Із загальної протяжності автодороги Н-02 Львів – Тернопіль (72,8 км), ямковістю, вибоїнами та колійністю вражено понад 21 км проїжджої частини дороги (що становить 28,8% від усієї протяжності). На небезпечних ділянках дороги пошкоджено 13 м та не встановлено 90 м металевого транспортного огородження. На 36-му, 42-му, 79-му та 80-му кілометрах гілки дерев нависають над проїжджою частиною. На 23 км дороги не виконані роботи з ліквідації чагарників у смузі відведення. У межах населених пунктів Підберізці, Підгайчики, Велика Вільшаниця, Червоне та Ясенівці відсутнє чи несправне вуличне освітлення, не влаштовані пішохідні доріжки та тротуари.

Обстеженням встановлено відсутність 88 дорожніх знаків, з них 7, які регламентують черговість проїзду на перехрещеннях та приляганнях автодоріг.

Протягом 2011 року за результатами обстежень на усунення виявлених недоліків власникам вулично-шляхової мережі області видано обов'язкових до виконання 130 приписів ДАІ та 158 вимог.

За неналежне утримання вулично-шляхової мережі області до адміністративної відповідальності притягнуто 142 посадових особи дорожніх та комунальних організацій.



