Сьогодні останній шанс замовити квиток на Євро

Львів. 31 березня. УНІАН. Сьогодні завершується місячна «квиткова» кампанія. Вболівальникам залишились останні години для того, щоб встигнути замовити квитки на матчі єврочемпіонату.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

За новою процедурою квитки можна замовити виключно через офіційний сайт футбольного союзу – uefa.com.

За підсумками місяця замовлень найбільшою популярністю користувались індивідуальні квитки. Станом на вчорашній день вакантними залишились лише квитки на матч №7. З огляду на те, що найбільше замовлень надійшло з України та Польщі, великою популярністю користувались командні пакети обох приймаючих країн. Популярною також виявились серія «Мій стадіон» – нововведення Євро-2012.

Як зазначив керівник Місцевого оргкомітету Маркіян Лубківський, на останні дні кампанії припав ще один сплеск замовлень. «Зважаючи на те, що заявки на квитки на чемпіонат можуть зробити 590 тисяч аплікантів, а загалом замовлень надійшло близько 800 тисяч вболівальників, компанію вже можна назвати успішною. Це більше заявок, ніж під час Євро-2008», – підкреслив М.Лубківський. За його словами, Європейський футбольний союз задоволений великим інтересом до квитків на матчі чемпіонату, а отже і самого Євро-2012. А також тим, що найбільше замовлень надійшло від країн-господарів – України та Польщі.

Водночас керівник МОК закликає усіх, хто не встиг замовити євро-тікети за офіційною процедурою, або тих, хто відкладав цю справу на останні дні, зробити це найближчим часом.

«З усіх матчів на Євро-2012 вакантними залишились лише квитки на матч №7, який відбудеться 11 червня у Донецьку між суперниками збірної України. Останні дані свідчать про те, що попит майже на всі категорії квитків перевищив пропозицію. Тож згідно нової процедури продажу квитків, на всі матчі, за трьома категоріями квитків будуть проведені лотереї»,– додав директор Місцевого оргкомітету.

Починаючи з 1 квітня 2011-го, наступні два тижні квітня буде проходити сортування замовлень. УЄФА перевірить дані кожного вболівальника з тим, щоб не допустити спекуляції квитками. Приблизно всередині квітня відбудеться лотерея, яку УЄФА обіцяє провести чесно і прозоро.