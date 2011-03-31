ЛАЗ створив новинку для Донецька

Львів. 31 березня. УНІАН. ЛАЗ розробив та виготовив для Донецька перші 15 тролейбусів нової моделі Е301А1, які є найсучаснішими на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ЛАЗу, це принципово нові машини оснащені спеціальними комп’ютерними системами та потужними двигунами змінного струму. В процесі експлуатації асинхронні двигуни дозволяють економити до 40% електроенергії та значно простіші у технічному обслуговуванні. «Ця модель тролейбуса для України є ноу-хау», – зазначив генеральний директор ТОВ "ЛАЗи" Ігор Малець.

Завдяки спеціальному панельному комп’ютеру, яким обладнане місце водія, можна отримати повну інформацію про експлуатацію тролейбуса та його діагностику. У розробці нових моделей тролейбусів ЛАЗ застосував сучасний підхід до оформлення інтер’єру салону. Щоб зробити поїздку більш комфортною у вечірній час, звичайні лампи було замінено на спеціальні потужні світлодіодні елементи, які окрім якісного освітлення, забезпечують економію електроенергії.

У своїй продукції ЛАЗ використовує комплектацію найкращих європейських фірм. Зокрема, нові тролейбуси обладнані потужними кондиціонерами німецької компанії Konvekta, мостами та осями фірми ZF, укомплектовані ергономічними комфортними сидіннями німецької компанії Ster.

Для впровадження принципово нової моделі тролейбуса на теренах України ЛАЗ виконав великий масштаб робіт, який вимагав додаткових зусиль та часу. У зв’язку з використанням найновішої комплектації – прогресивних комп’ютерних систем та силового агрегату, нові моделі тролейбусів ЛАЗ сьогодні проходять типові випробування. Вони проводяться за участю спеціалістів із Санкт-Петербурга та Києва.

"Донецьк буде першим, серед українських міст, де з’являться нові моделі тролейбусів ЛАЗу. Очікується, що на вулиці міста вони виїдуть у перших числах квітня. Сьогодні на конвеєр ЛАЗ поставив чергову нову модель тролейбуса Е183 (12 метрів), яку виготовляє для Донецька у кількості 30 штук" – повідомив Ігор Малець.