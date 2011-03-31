В Україні відновлять стаціонарні пости ДАІ

Львів. 31 березня. УНІАН. З 1 червня на дорогах державного значення відновлюється робота стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби ДАІ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов на прес-конференції 31 березня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

"Основною функцією нарядів буде надання допомоги учасникам дорожнього руху", - заявив міністр.

Він поінформував, що стаціонарні пости обладнають технічними комплексами з пошуковими системами, за допомогою яких у режимі он-лайн виявлятимуть порушників. За словами міністра, система влаштована таким чином, що будь-яке стороннє втручання у її роботу неможливе.

Крім того, між стаціонарними пунктами планується організувати патрулювання мобільних екіпажів ДАІ на службових автомобілях. "Мобільні групи цілодобово здійснюватимуть нагляд за дорожнім рухом та вживатимуть заходів щодо недопущення ДТП", - пояснив Анатолій Могильов.

За даними МВС, загалом передбачається відновити роботу 34 стаціонарних постів. Поблизу кожного з них будуть обладнані майданчики для паркування автомобілів та відпочинку водіїв.