У ДТП загинуло двоє осіб

Львів. 31 березня. УНІАН. Вчора у Львівській області на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк 40-річний водій автомобіля «Деу-Ланос», не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

У ДТП водій автомобіля «Деу-Ланос» та пасажир від отриманих травм загинули на місці події.

Водій автомобіля «Фольксваген» із переломом ніг госпіталізований у травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Водій «Фольксвагену» із переломом ніг госпіталізований у травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.