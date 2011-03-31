У ДТП загинуло двоє осіб
17:34, 31 березня 2011Львів
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Зіткнулося «Деу» із «Фольксвагеном»
Львів. 31 березня. УНІАН. Вчора у Львівській області на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк 40-річний водій автомобіля «Деу-Ланос», не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
У ДТП водій автомобіля «Деу-Ланос» та пасажир від отриманих травм загинули на місці події.
Водій автомобіля «Фольксваген» із переломом ніг госпіталізований у травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.
Водій «Фольксвагену» із переломом ніг госпіталізований у травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.
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