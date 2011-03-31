Балога подарує Львову 100 саджанців голландської сакури

Львів. 31 березня. УНІАН. Сад калини та сакури в парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові заклали 31 березня міністр МНС України Віктор Балога, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Вибір цих дерев, ми посадили 25 калин та 25 сакур, є невипадковим. В такий спосіб ми висловлюємо підтримку японському народові, який переживає нелегкі часи після цунамі та аварії на атомній станції. Напередодні 25-х роковин Чорнобильської трагедії це символізуватиме єдність наших народів у подоланні наслідків катастроф», – зазначив В. Балога.

Міністр, оглядаючи територію парку також зазначив, що подарує парку 100 голландських сакур. Також В Балога пообіцяв допомогти церкві з будівництвом катехитичної школи при церкві.

«Ми надамо цеглу для будівництва», – додав В. Балога.