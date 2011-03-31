Через 10 років Україна стане членом ЄС, – Азаров

Київ. 31 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що Україна максимум через 10 років стане членом Європейського Союзу. Про це він заявив під час відкриття автомобільного руху з правого берега на лівий Дарницьким мостом у Києві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Глава уряду поінформував, що сьогодні під час міжнародної інвестиційної конференції екс-Президент Польщі Олександр Кваснєвський підкреслив, що він твердо вірить в європейську перспективу України. У свою чергу Микола Азаров запропонував йому укласти парі, що Україна стане членом ЄС максимум через 10 років.

«Я йому сказав, давайте парі укладемо. Максимум через 10 років Україна стане членом Європейського Союзу. Максимум, підкреслюю», - відзначив Микола Азаров.