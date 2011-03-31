До Великодня наведемо лад зі сміттям, – Цимбалюк

Львів. 31 березня. УНІАН. До Великодня сміття на Львівщині приберуть, а самі сміттєзвалища уже найближчим часом почнуть паспортизувати. Про це 31 березня повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Під час робочої поїздки в райони Львівщини з міністром МНС Віктором Балогою я мав можливість подивитися на область зверху з гелікоптера. Зелень ще не ожила, і тому зверху, як на долоні, видно все що робиться в області. Дуже прикро, що Львівщина за минулі роки перетворилася на суцільний смітник», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Відтак, за словами голови Львівської ОДА, міністр МНС Віктор Балога запропонував допомогу «надзвичайників» у наведенні ладу в області. «Ми запропонували дати нам два райони і місто обласного підпорядкування, де є сміттєзвалище, покажемо приклад, як потрібно себе поводити з навколишнім середовищем», - відзначив Віктор Балога.

«Я буду просити, нехай інші Міністерства візьмуть хоч по селу, по району і так спільними зусиллями ми наведемо лад. А з допомогою Міністерства екології паспортизуємо усі наші сміттєзвалища і жителі міст, сіл будуть знати, де можна сміття утилізувати, а де викидати. Це прекрасна ініціатива для нас», - наголосив голова ЛОДА Михайло Цимбалюк.